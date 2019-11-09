Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Сидя на стуле, и закинув ногу на ногу, 61-летняя Стоун прочитала мотивирующую речь о том, что главное в жизни каждого человека - быть самим собой.

Актриса добавила, что данная сцена из фильма изменила всю ее жизнь.

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