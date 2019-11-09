https://news.day.az/showbiz/1174106.html Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Сидя на стуле, и закинув ногу на ногу, 61-летняя Стоун прочитала мотивирующую речь о том, что главное в жизни каждого человека - быть самим собой.
Актриса добавила, что данная сцена из фильма изменила всю ее жизнь.
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