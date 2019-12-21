В Париже из жизни ушла 78-летняя французская актриса Клодин Оже. Популярность начинающая модель получила благодаря роли Домино в четвертом фильме бондианы - картине "Шаровая молния", где она играла вместе с Шоном Коннери. Фильм вышел на экраны в 1965 году. Оже стала первой французской девушкой агента 007.

Как сообщает французское издание La Monde, актриса скончалась 18 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Оже ушла из жизни после продолжительной болезни. Ее путь к славе начался с модельной карьеры. В 1958 году Клодин Оже завоевала титул "Мисс Франция". Впоследствии она представляла свою страну на конкурсе "Мисс мира", где ей удалось занять второе место.

В возрасте 18-ти лет Клодин вышла замуж за 41-летнего режиссера Пьера Гаспара-Уи, однако позже они развелись. Вторым ее мужем стал бизнесмен Питер Брент, от которого она в 1991 году родила дочь Жессику. В 2008 году Оже овдовела.