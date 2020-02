Пользователи опубликовали в сети видео со съемок блокбастера Marvel "Веном 2". Об этом сообщает We got this covered, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах появляется суперзлодей будущего сиквела Клетус Кэседи (Карнаж) в исполнении Вуди Харрельсона.

За ним гонится полицейский. Он останавливается и поднимает руки, но не для того чтобы сдаться офицеру. Очевидцы предположили, что, возможно, злодей будет отбивать руками пули или превращаться в монстра.

К съемкам фильма приступили в ноябре прошлого года. Известно, что кроме Венома и Карнажа в нем также появится Человек-паук.

Режиссер сиквела - Энди Серкис. Главные роли исполняют Том Харди и Мишель Уильямс.

Выход блокбастера запланирован на осень 2020 года.