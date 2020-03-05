Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз в своем Twitter опубликовал фотографии нового "бэтмобиля", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах запечатлен автомобиль, возле которого стоит Бэтмен.

Актер, режиссер и сценарист Кевин Смит отметил, что автомобиль супергероя хорошо передает дух классического сериала о Бэтмене, в котором снимался актер Адам Вест.

"Это правдоподобный автомобиль Бэтмена, который может создать кто-то, не являющийся миллиардером", - отметил он.

Кроме того, он поблагодарил Ривза за фотографии.

"Мы все болеем за тебя!" - подытожил Смит.

Новый фильм о Бэтмене выйдет летом следующего года. Главную роль исполняет Роберт Паттинсон. В фильме также появятся Энди Серкис, Джеффри Райт, Колин Фаррелл и Зои Кравиц.