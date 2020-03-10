Представлен официальный клип участницы "Евровидения-2020" Самиры Эфенди "Клеопатра"

Участница Международного песенного конкурса "Евровидение-2020" от Азербайджана, певица Самира Эфенди выступит на конкурсе с песней Cleopatra (Клеопатра), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Песня и видеоклип на нее презентованы на официальных страницах конкурса в социальной сети.

Напомним, что представительница Азербайджана на "Евровидении-2020" была выбрана путем закрытого кастинга, в котором приняли участие пять претендентов. Участница конкурса от Азербайджана была определена на основе голосования международной музыкальной экспертной группы в составе продюсеров, авторов и композиторов, журналистов, представителей телевидения и т.д.

Самира Эфенди на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" выступит во второй части первого полуфинала.

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года в "Ahoy Arena".

Самира Эфенди принимала участие в таких известных отечественных музыкальных проектах как "Yeni ulduz", "Böyük Səhnə" (3 место) və "Səs Azərbaycan" (3 место). Также певица с успехом представила Азербайджан в 2017 году на грандиозном международном вокальном телевизионном проекте Silk Way Star, а в 2019 году на международном фестивале "Voice of Nur-Sultan" в Казахстане.