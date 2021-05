В Роттердаме проходит второй полуфинал «Евровидения 2021»

В нидерландском городе Роттердам стартовал второй полуфинал музыкального конкурса Евровидение - 2021, передает Day.Az.

Выход в финал Евровидения - 2021 будет разыгрываться между участниками из 17 стран: певцом Уку Сувисте (The Lucky One), который представит Эстонию, Senhit (Adrenalina) - Сан-Марино, Бенни Кристо (Omaga) - Чехию, Стефанией (Last Dance) - Грецию, Винсентом Буэно (Amen) - Австрию, RAFAŁ (The Ride) - Польшу, Натальей Гордиенко (SUGAR) - Молдову, Daði & Gagnamagnið (10 Years) - Исландию, Hurricane (Loco Loco) - Сербию, Торнике Кипиани (You) - Грузию, Анжелой Перистери (Karma) - Албанию, The Black Mamba (Love Is On My Side) - Португалию, Victoria (Growing Up Is Getting Old) - Болгарию, Blind Channel (Dark Side) - Финляндию, Самантой Тиной (The Moon Is Rising) - Латвией, Gjon's Tears (Tout l'Univers) - Швейцарию, Fyr Og Flamme (Øve Os På Hinanden) - Данию.