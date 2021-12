Джастин Бибер устроил вечеринку в Саудовской Аравии

Несмотря на возмущения, канадский певец Джастин Бибер провел вечеринку в Джидде во время Гран-при "Формулы-1".

Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание сообщает, что музыкант поздоровался с ликующими фанатами, после чего исполнил такие свои хиты, как "Deserve you", "Somebody" и "Hold on". При этом в поездке в королевство Бибера сопровождала его жена Хейли, хоть она и не приняла участие в самом выступлении певца.