Что только не приходится делать начинающим актерам, чтобы заработать на бесконечные кастинги, фото для портфолио, еду и жилье! Кто-то работает за копейки официантом и продавцом, а кто-то выбирает другой источник заработка, "подрабатывая" в фильмах для взрослых - и, когда спустя годы это неизбежно всплывает, далеко не все голливудские звезды реагируют спокойно на собственное прошлое. Day.Az со ссылкой на kinoafisha.info представляет 8 звезд, начинавших карьеру с фильмов для взрослых.

Камерон Диаз

Наверное, один из самых нашумевших случаев, когда не столь невинное прошлое голливудской звезды "всплывает" спустя много лет. Давным-давно, еще до "прорыва" в комедии "Маска", 19-летняя Камерон Диаз позировала перед камерами на съемках фильмов для взрослых. Спустя много лет Камерон предпочла бы об этом забыть, но Интернет забывать не собирается - и, хотя актриса пыталась сделать так, чтобы видео с ней не "всплыли" в сети, минутного поиска в Google вполне достаточно, чтобы ознакомиться с "бэкграундом" Камерон.

Джеки Чан

Звезда "Часа Пик" и десятков боевиков когда-то вынужден был подрабатывать на жизнь самыми разными способами - и вот в далеком 1975 году Джеки Чан снялся в гонконгской "взрослой" комедии "Все в семье" (не стоит путать с одноименным американским сериалом, получившим множество "Золотых глобусов"). Сам актер, когда информация о его прошлом в 2006 году всплыла в СМИ, отреагировал на это, в отличие от Камерон, совершенно спокойно - "мне приходилось делать все возможное, чтобы заработать на жизнь", отметил он.

Сильвестр Сталлоне

Еще один знаменитый случай, когда карьера голливудского актера начиналась со съемок в фильмах для взрослых - коллега Джеки Чана по боевикам 80-х (и относительно свежим "Неудержимым") Сильвестр Сталлоне в попытках пробиться в киноиндустрию бедствовал настолько, что ему едва не пришлось ночевать на автовокзале. А спасли его от этого нового уровня дна 200 долларов, которые будущий Рэмбо получил за съемки в фильме для взрослых The Party at Kitty and Stud's. Сейчас откровенные сцены со Сталлоне гуляют по сети под другим названием - в честь самого актера его "дебют" переназвали подходящим "Итальянский жеребец".

Арнольд Шварценеггер

Бодибилдер, актер, политик и еще одна звезда боевиков Арнольд Шварценеггер по примеру коллег тоже когда-то начинал, позируя перед камерой в фильмах для взрослых - причем рассчитанных на однополую аудиторию. Также будущий Терминатор подрабатывал, позируя обнаженным для ЛГБТ-журнала с подходящим названием "После заката" (After Dark).

Мэтт ЛеБлан

Звезда "Друзей" не скрывал, что до того, как получить роль Джоуи Триббиани, сильно бедствовал - да что там, на кастинг в "Друзья" Мэтт пришел буквально с парой долларов в кармане! Не удивительно, что ЛеБлан воспользовался быстрым и относительно простым способом заработать на еду и жилье - снявшись в "Дневниках "Красной туфельки"". Откровенные сцены с "Джоуи" и сейчас запросто можно найти в сети.

Дэвид Духовны

Как и Мэтт ЛеБлан, Дэвид Духовны тоже снимался в тех самых "Дневниках "Красной туфельки"" - причем, что самое интересное, звездой откровенных сцен Дэвид стал в 1992 году, а уже через год, в 1993, получил главную роль в культовых "Секретных материалах".

Саймон Рекс

Сегодня зрители знают Рекса как звезду франшизы "Очень страшное кино" и сериала "Типичный Рик", а начинал он работать перед камерой совсем в другом жанре - снимаясь в однополых фильмах для взрослых еще в 90-х, когда актеру было всего 19 лет.

Джон Хэмм

Звезда сериала "Безумцы" и целой серии голливудских комедий Джон Хэмм в своем интервью изданию Vanity Fair признался, что в середине 90-х, пытаясь пробиться в Голливуд или хотя бы на ТВ, он не только снимался в реалити-шоу, но и подрабатывал на съемочной площадке Cinemax, широко известного (в узких кругах) производителя фильмов для взрослых. Правда, в отличие от других героев нашего списка, Хэмм не отрабатывал навыки позирования перед камерой - вместо этого он был обычным, ничем не примечательным декоратором.