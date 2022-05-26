Sony работает над экранизациями трех популярных компьютерых игр
Во время презентации для инвесторов глава PlayStation Джим Райан заявил, что компания планирует экранизировать свои крупные франшизы, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Так, Amazon снимет адаптацию God of War, а Netflix - сериал по Horizon Zero Dawn. Также Sony работает над экранизацией гоночного симулятора Gran Turismo - кто именно возьмется за него, пока неизвестно. А прямо сейчас ведутся съёмки The Last of Us - сериала по культовой игре "Одни из нас". Премьера запланирована на начало 2023 года.
Судя по всему, компания запланировала расширить свои бренды за пределы игровой индустрии благодаря успеху фильма "Анчартед: На картах не значится". Картина собрала в мировом прокате более $400 млн и стала одной из самых успешных экранизаций в истории.
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