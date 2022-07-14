https://news.day.az/showbiz/1478826.html Теща сына Ван Дамма поразила своей красотой - ФОТО
Теща сына Ван Дамма поразила своей красотой - ФОТО
Азербайджанская пианистка Суада Гаджизаде, вышедшая замуж за Криса Ван Дамма, сына всемирно известного актера Жан-Клода Ван Дамма, привлекла внимание своим новым постом.
Как передает Day.Az, Суада поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с матерью и сестрой.
"Мы любим тебя, мама!" - написано в комментарии к снимкам.
Примечательно, что мать С.Гаджизаде затмила красотой своих дочерей.
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