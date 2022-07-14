Теща сына Ван Дамма поразила своей красотой

Азербайджанская пианистка Суада Гаджизаде, вышедшая замуж за Криса Ван Дамма, сына всемирно известного актера Жан-Клода Ван Дамма, привлекла внимание своим новым постом.

Как передает Day.Az, Суада поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с матерью и сестрой.

"Мы любим тебя, мама!" - написано в комментарии к снимкам.

Примечательно, что мать С.Гаджизаде затмила красотой своих дочерей.