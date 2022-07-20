Новый трейлер сериала "Дом дракона" - ВИДЕО
Телеканал НВО выпустил новый трейлер сериала "Дом дракона" (House of the Dragon), который является приквелом "Игры престолов" (Game of Thrones). Ролик размещен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В центре сюжета - представители династии Таргариенов, которая повелевала драконами. Главные роли в сериале исполнят актеры Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Пэдди Консидайн, Мэтт Смит и другие. "Дом дракона" основан на книге "Пламя и кровь" (Fire and Blood) американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина - автора "Песни льда и огня" (A Song of Ice and Fire), по которой сняли "Игру престолов". Премьера "Игры престолов" состоялась на HBO в 2011 году, а заключительный (восьмой) сезон вышел в 2019 году.
В марте медиахолдинг WarnerMedia, в который входят компании Warner Bros., CNN, HBO, а также HBO Max, объявил о приостановке лицензирования нового контента в России из-за ситуации вокруг Украины. Как сообщал журнал Variety со ссылкой на обращение генерального директора WarnerMedia Джейсона Килара к сотрудникам компании, это предполагает прекращение вещания каналов и лицензирования нового контента с российскими организациями, а также приостановку премьер фильмов и выпуска игр.
Мировая премьера сериала состоится на стриминговом сервисе HBO 21 августа, российская - в онлайн-кинотеатре "Амедиатека" 22 августа.
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