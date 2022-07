Телеканал НВО выпустил новый трейлер сериала "Дом дракона" (House of the Dragon), который является приквелом "Игры престолов" (Game of Thrones). Ролик размещен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В центре сюжета - представители династии Таргариенов, которая повелевала драконами. Главные роли в сериале исполнят актеры Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Пэдди Консидайн, Мэтт Смит и другие. "Дом дракона" основан на книге "Пламя и кровь" (Fire and Blood) американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина - автора "Песни льда и огня" (A Song of Ice and Fire), по которой сняли "Игру престолов". Премьера "Игры престолов" состоялась на HBO в 2011 году, а заключительный (восьмой) сезон вышел в 2019 году.

В марте медиахолдинг WarnerMedia, в который входят компании Warner Bros., CNN, HBO, а также HBO Max, объявил о приостановке лицензирования нового контента в России из-за ситуации вокруг Украины. Как сообщал журнал Variety со ссылкой на обращение генерального директора WarnerMedia Джейсона Килара к сотрудникам компании, это предполагает прекращение вещания каналов и лицензирования нового контента с российскими организациями, а также приостановку премьер фильмов и выпуска игр.

Мировая премьера сериала состоится на стриминговом сервисе HBO 21 августа, российская - в онлайн-кинотеатре "Амедиатека" 22 августа.