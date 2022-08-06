Канадский актер Киану Ривз впервые исполнит главную роль в сериале, сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, стриминговый сервис Hulu адаптирует бестселлер Эрика Ларсона "Дьявол в Белом городе", где Ривз сыграет главную роль.

Исполнительными продюсерами сериала станут американский актер Леонардо ДиКаприо и режиссер Мартин Скорсезе.

Сериал расскажет об архитекторе Дэниеле Бернхеме, который спешит оставить свой след в истории на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, а также серийном убийце Г. Х. Холмсе.