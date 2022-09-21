Актер, культурист Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой, журналисткой Марией Шрайвер, на дне рождении сына Патрика. Совместные снимки экс-супругов появились в социальных сетях именинника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На днях, 18 сентября, Патрик Шварценеггер отметил 29-летие в узком семейном кругу. На праздник, в частности, были приглашены его возлюбленная, модель Эбби Чемпион, и отец с матерью - Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер. Родители Патрика больше 11 лет состоят в разводе.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер поженились в 1986 году. В 2011-м, вскоре после сообщений о внебрачном ребенке актера от домработницы, они объявили о расставании, однако их брак был официально расторгнут лишь спустя 10 лет, в 2021-м. У бывших супругов есть четверо детей: 32-летняя Кэтрин, 31-летняя Кристина, 29-летний Патрик и 24-летний Кристофер.