Звезда «Клона» выходит замуж

31-летняя бразильская актриса Карла Диас, звезда сериала "Клон", выходит замуж. Об этом знаменитость сообщила в своем блоге в Сети, передает Day.Az.

Избранником знаменитости стал зоозащитник и депутат Фелипе Бекари. Влюбленные вместе уже давно. "Она сказала "да"! Любовь, верность - это то, что мы строим вместе с первого дня знакомства! Я восхищаюсь этой сильной женщиной. Люблю тебя, Карла!" - написал в своих соцсетях мужчина.

Диас призналась, что очень счастлива. Пока актриса не стала озвучивать дату свадьбы. Сейчас пара получает сотни поздравлений.

Отметим, что Карла сыграла роль Хадиджи в сериале "Клон".

Самир Гулиев