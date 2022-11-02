https://news.day.az/showbiz/1508377.html Звезда «Клона» выходит замуж - ФОТО
Звезда «Клона» выходит замуж - ФОТО
31-летняя бразильская актриса Карла Диас, звезда сериала "Клон", выходит замуж. Об этом знаменитость сообщила в своем блоге в Сети, передает Day.Az.
Избранником знаменитости стал зоозащитник и депутат Фелипе Бекари. Влюбленные вместе уже давно. "Она сказала "да"! Любовь, верность - это то, что мы строим вместе с первого дня знакомства! Я восхищаюсь этой сильной женщиной. Люблю тебя, Карла!" - написал в своих соцсетях мужчина.
Диас призналась, что очень счастлива. Пока актриса не стала озвучивать дату свадьбы. Сейчас пара получает сотни поздравлений.
Отметим, что Карла сыграла роль Хадиджи в сериале "Клон".
Самир Гулиев
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре