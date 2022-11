Умер рэпер Tame One

Рэпер Tame One, известный своей работой с рэп-группами Artifacts и The Weathermen, скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает NJ.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смерть музыканта (настоящее имя - Рахем Браун) подтвердила его мать. "Его сердце не выдержало, поскольку он принимал препараты, которые ему выписали в больнице, и при этом курил травку", - рассказала она.

Tame One основал Artifacts в 1988 году. В 1994 году группа выпустила дебютный альбом "Between A Rock And A Hard Place", в который вошли их синглы "Wrong Side Of Da Tracks" и "C'Mon With Da Git Down". В 1997 году они выпустили еще один альбом "That's Them" и вскоре после этого распались.

Браун продолжал записывать и выпускать музыку, присоединившись к рэп-группе The Weathermen в 1998 году. Он также занимался сольной карьерой и выпустил альбом "When Rappers Attack" в 2003 году.