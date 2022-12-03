В США задержан подозреваемый в убийстве рэпера Takeoff

Полиция Хьюстона (штат Техас) в четверг арестовала Патрика Ксавье Кларка, подозреваемого в убийстве 28-летнего рэп-исполнителя Кершника Кари Болла, известного под псевдонимом Takeoff. Об этом в пятницу сообщил телеканал СNN со ссылкой на главу полиции, передает Day.Az.

Согласно телеканалу, в рамках расследования правоохранительные органы изучили значительное количество записей с камер видеонаблюдения, видеозаписи с телефонов, аудиозаписи, провели вещественную и баллистическую экспертизы, а также реконструкцию стрельбы.

"Благодаря этой информации мы заключили, что в данном случае стрелявшим является Патрик Кларк", - заявил представитель полиции.

По данным портала TMZ, Takeoff 1 ноября находился в боулинг-клубе в Хьюстоне, когда неизвестный открыл стрельбу в заведении. Рэпер умер на месте. Представитель полиции заявил, убийство произошло в ходе ссоры из-за игры в кости. По его словам, рэпер не принимал участия ни в игре, ни в ссоре и не был вооружен.

Местные власти продолжают вести расследование и опрашивать свидетелей.