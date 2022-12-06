Шакира нарушила молчание после новости о романе с молодым «клоном Пике»

Колумбийская певица Шакира прокомментировала слухи о новом романе после расставания с капитаном испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В июне этого года Шакира ушла от Жерара Пике из-за его измен - футболист предпочел певице 23-летнюю студентку по имени Клара Чиа Марти. По данным некоторых СМИ, спортсмен и его новая пассия ждут ребенка.

Что касается самой Шакиры, в прошлые выходные ее заметили в компании другого мужчины. Им оказался инструктор по серфингу Горка Эзкурдия. Он почти вдвое младше нее (ему 24 года, а ей 45 лет) и внешне похож на ее экс-бойфренда Жерара Пике, за что был прозван журналистами его "клоном".

Папарацци засняли, как Шакира и Горка Эзкурдия флиртовали на пляже во время занятий серфингом. Снимки разлетелись в прессе, вызвав слухи о новом романе исполнительницы, однако она тут же опровергла их. "Из уважения к моим детям и к тому, через что они проходят, я прошу СМИ прекратить эти спекуляции. У меня ни партнера, ни иллюзий на сей счет. Только желание полностью посвятить себя своим детям", - нарушила молчание Шакира.

Сегодня Шакира и Жерар Пике продают свой особняк в Барселоне с теннисным кортом и футбольным полем стоимостью €14 млн. Певица, получившая опеку над детьми, планирует забрать их в Майами (штат Флорида, США). Футболист, в свою очередь, останется жить в Испании.

Шакира и Жерар Пике познакомились в 2010 году: футболист снялся в клипе певицы на официальную песню Чемпионата мира по футболу "Waka Waka (This Time for Africa)". В 2011-м они объявили о романе. Спустя два года у них родился первенец, которого они назвали Миланом, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша.