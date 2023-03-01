Мадонна годами оплачивала лечение бездомного брата до его смерти

Певица Мадонна годами оплачивала лечение своего брата Энтони Чикконе в реабилитационном центре в Мичигане (США) вплоть до его смерти. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что к концу жизни Чикконе потерял много веса, питался и дышал с помощью трубок.

В течение долгого времени перед госпитализацией, рассказали источники, Чикконе вел образ жизни бездомного, страдал от алкоголизма, однако и тогда семья пыталась помочь ему. Отношения мужчины со знаменитой сестрой были сложными, отмечают источники, однако Мадонна никогда не отказывалась от него.

25 февраля Энтони Чикконе умер в возрасте 66 лет. О смерти старшего брата Мадонны сообщил муж ее сестры Мелани Джо Генри. "Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, покинул земной мир вчера вечером. Я знал его с 15 лет. <...> Он был сложным человеком, и видит Бог, мы запутались на мгновенье, что свойственно настоящим братьям. Но я любил его и понимал лучше, чем иногда показывал. Беды проходят, а семья остается", - написал Генри в социальных сетях. Позже певица сама высказалась о смерти брата.