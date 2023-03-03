Умер джазовый музыкант Уэйн Шортер

Известный саксофонист, джазовый музыкант Уэйн Шортер скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на представителя артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известность Шортер получил еще в 1950-е, а в 1960-е вошел в состав легендарного квинтета Майлза Дэвиса, в котором также играли Херби Хэнкок, Рон Картер и Тони Уильямс.

Во время работы с Дэвисом нашел свой джаз-роковый стиль, основал бэнд Weather Reporter. В 1970-е начал играть с рок-звездами, включая Карлоса Сантану, группу Steely Dan, певицу Джони Митчелл, с которой в 1977 году записал альбомDon Juan's Reckless Daughter.

Принимал участие в создании известных джазовых композиций Black Nile, Speak No Evil, Footprints.

В 2015 году Уэйн Шортер получил почетную премию "Грэмми".

У музыканта остались жена Каролина дос Сантос, дочь Мияко, приемная дочь Мариана и внук.