Жена Брюса Уиллиса попросила папарацци не тревожить больного актера

Актриса и модель, супруга 67-летнего актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг попросила папарацци не тревожить ее больного деменцией мужа. Ее пост в Instagram цитирует издание Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хеминг призналась, что больного деменцией человека трудно вывести на прогулку и обеспечить ему безопасность. "Конечно, обществу еще многому нужно научиться, так что я обращаюсь к фотографам и оператором, которые то и дело хотят заполучить эксклюзивные кадры с моим мужем. Пожалуйста, держите дистанцию. Я понимаю, это ваша работа, но, может, просто будете держать дистанцию? Видеооператоры, не кричите на мужа, не спрашивайте у меня о его здоровье, не гикайте", - попросила она.

По словам Хеминг, иначе становится трудно "спокойно провести мужа из точки А в точку Б".

Ранее Уиллис впервые появился на публике после новостей о болезни.

В феврале семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция. Актер ушел из кино в марте прошлого года, - тогда врачи диагностировали у него афазию.