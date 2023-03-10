Дженна Ортега может получить роль в фильме «Битлджус 2»

Актриса Дженна Ортега ведет переговоры о роли в фильме "Битлджус 2" режиссера Тима Бертона. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда сериала "Уэнсдэй" может получить роль дочери Лидии Дитц. В оригинальном фильме персонажа сыграла Вайнона Райдер. Майкл Китон намерен снова представить главного героя проекта.

В оригинальном "Битлджусе" сюжет разворачивается вокруг семьи Мейтлендов, которые погибли в автомобильной аварии. Их призрачные сущности хотят вновь поселиться в своем бывшем доме, наняв Битлджуса, чтобы отпугнуть новую владелицу недвижимости Лидию Дитц.