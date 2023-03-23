Джиган высказался об избиении дочери в школе

Рэпер Джиган прокомментировал в беседе с Super инцидент с избиением старшей дочери Ариелы в школе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Джиган подтвердил, что мальчик ударил дочь в школе. Он отметил, что не сильно, "но неприятно". Артист возмутился поведением одноклассника девочки. Он уверен, что мальчики не должны обижать противоположный пол.

"Разве мальчик вообще может бить девочку? Разве это норма? Я считаю, что нет", - заявил музыкант.

По словам Джигана, одноклассник дочери уже принес извинения, как и представители школы. Рэпер понадеялся, что родители мальчика уже приняли воспитательные меры в адрес сына.