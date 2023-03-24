Поклонник Рианны задержан полицией после попытки сделать предложение певице

Поклонник Рианны задержан полицией возле дома певицы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина утверждает, что он прибыл к дому исполнительницы, чтобы сделать ей предложение. После разговора с полицией фанат Рианны был освобожден, поскольку не нарушал никаких законов.

В 2018 году с Рианной произошел похожий случай: мужчина по имени Эдуардо Леон проник в дом артистки и находился там около суток. Самой Рианны на тот момент не было в особняке. Мужчина был арестован, после чего заявил копам, что пришел в дом к певице, чтобы заняться с ней сексом.

В середине мая 2022 года Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky впервые стали родителями. Об отношениях звездной пары стало известно в 2021 году. Недавно певица выступила на "Суперкубке" и рассекретила свою вторую беременность. Артистка призналась, что после того, как стала матерью, ей пришлось отказаться от прежнего течения жизни. Кроме этого, Рианна заявила, что первые дни жизни ребенка - самые сложные.