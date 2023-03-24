Бренд H&M объявил о запуске коллаборации с домом моды Mugler

Компания H&M официально назвал дату запуска совместной коллекции с Mugler, 11 мая 2023 года, в которую войдет женская и мужская одежда и аксессуары. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Hypebeast.

В рамках своего очередного крупного сотрудничества с дизайнерами H&M объявил о партнерстве с домом Mugler. Обсуждение грядущей коллаборации H&M x Mugler началось еще до смерти основателя бренда Тьерри Мюглера в январе 2022 года. Цель коллекции - объединить историю дома с настоящим и будущим, предлагая фирменные силуэты и знаки Mugler в доступном ценовом диапазоне.

Креативный директор дома моды Кейси Кадвалладер заявил: "Для меня большая честь сотрудничать с H&M. Коллекция - это праздник всего того, что определяет Mugler как дом, и каждая вещь - это подлинный Mugler, от боди-комбинезонов, которые стали нашей визитной карточкой, до остромодного пошива и джинсов. Это демонстрация наших икон".

Французский дизайнер Тьерри Мюглер основал модный бренд в 1973 году, получив огромную популярность благодаря позитивному отношению к телу, гендерной изменчивости и уверенности в себе.