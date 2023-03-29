Автор «Секретных материалов» допустил перезапуск сериала с новыми актерами

Создатель сериала "Секретные материалы" Крис Картер намекнул на перезапуск проекта. Об этом пишет Bloody Disgusting, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам режиссера, автором нового проекта может стать Райан Куглер ("Крид", "Черная Пантера"). "Я только что разговаривал с молодым человеком Райаном Куглером, который собирается снять "Секретные материалы" с новым актерским составом. Так что у него есть своя работа", - поделился Картер.

В 2020 году сообщалось, что в производстве находится анимационный сериал "Секретные материалы: Альбукерке". Продюсером проекта назначен Картер. Тогда уточнялось, что сюжет "Альбукерке" будет сосредоточен на офисе, полном агентов-неудачников, которые расследуют дела "Секретных материалов". "Расследуемые

дела слишком дурацкие, нелепые или совершенно глупые, чтобы Малдер и Скалли могли беспокоиться", - говорилось в сообщении.

Первые эпизоды оригинального сериала "Секретные материалы" вышли в 1993 году. Проект завершился 21 марта 2018 года после 218 серий.