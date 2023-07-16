Актриса Марго Робби вышла в платье куклы Барби из 1960-х годов

Актриса Марго Робби вышла на красную дорожку на премьере фильма "Барби" в Лос-Анджелесе в образе, который был вдохновлен куклой. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Page Six.

33-летняя австралийская актриса надела копию платья, которое было на куклах Барби 1960-х годов серии Solo in the Spotlight Barbie. Черное платье без бретелек для Робби шил дом моды Schiaparelli. Дополняли наряд украшениями Lorraine Schwartz и туфли Manolo Blahnik.

За все образы актрисы, в которых она появляется для презентации фильма "Барби", отвечает стилист Эндрю Мукамал.

Райан Гослинг, исполнивший роль Кена в фильме "Барби", был одет на красной дорожке в пастельно-розовый костюм от Gucci.

Мировая премьера фильма "Барби" запланирована на 19 июля 2023 года. По сюжету главную героиню (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Теперь ей и Кену (Райан Гослинг) предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.