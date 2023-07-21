65-летний актер Дольф Лундгрен женился своей 27-летней возлюбленной

Американский актер Дольф Лундгрен и его возлюбленная, фитнес-инструктор, Эмма Крокдал поженились. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

13 июля 65-летний Дольф Лундгрен и 27-летняя Эмма Кродал связали себя узами брака на скромной свадебной церемонии, которая прошла в доме актера на греческом острове Миконос.

"Мы решили отпраздновать нашу любовь, поженившись на нашей вилле на Миконосе, с семьей и несколькими близкими друзьями. Мы почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье - в стране богов", - рассказали молодожены журналистам издания.

Пара познакомилась в тренажерном зале, где Эмма Крокдал работала инструктором. По словам девушки, она тогда не знала, что Дольф Лундгрен - популярный актер. В июне 2020 года артист сделал предложение своей возлюбленной.

"Я не знал, почему я ей вообще понравился, но полагаю, она что-то там увидела. Она не знала о моей актерской карьере, она ничего обо мне не знала", - рассказал Лундгрен в интервью.

До встречи с Эммой Крокдал Дольф Лундгрен был женат на дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг, в браке с которой у него родились две дочери - Ида и Грета.