Джулия Робертс получила критику за неумение одеваться

Актриса Джулия Робертс стала гостьей премьеры фильма "Оставь мир позади" в Лондоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Daily Mail.

56-летняя актриса предпочла для мероприятия розовый жакет и мини-юбку. Образ дополнили серебристое колье и туфли с бахромой. Однако поклонники не оценили наряд актрисы и раскритиковали голые ноги.

"С такими ногами нужна одежда подлиннее", "Пытается выглядеть слишком молодо, но безуспешно", "Жуткие ноги", "Увольте стилиста и запишитесь на пластику", - написали читатели статьи.

Джулия Робертс познакомилась со своим будущим мужем Дэниелом Модером в 2000 году на съемках фильма "Мексиканец". Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой "похитительнице чужих мужей". Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.

Актриса родила детей от кинооператора Дэниела Модера, девочку они назвали Хэзел Патриша, а мальчика Финнеас Уолтер. И 18 июня 2007 года у супругов появился третий ребенок, младшему сыну они дали двойное имя Генри Дэниел.

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