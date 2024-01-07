Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден отмечают годовщину свадьбы в Аспене

Кэмерон Диас и ее муж, гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден, отправились на горнолыжный курорт в Аспене, чтобы отметить там 9-ю годовщину свадьбы.

Как передает Day.Az, пара попала в объективы папарацци во время похода по магазинам. На Кэмерон были черные лыжные штаны и куртка, а также черный берет, черно-коричневые ботинки и коричневый шарф. На Бенджи также была черная одежда с вкраплениями коричневого цвета, благодаря чему его образ удачно сочетался с образом его жены. Супруги несли в руках пакеты из магазина лыжного снаряжения.

Напомним, что Кэмерон и Бенджи познакомила Николь Ричи - жена брата-близнеца музыканта, Джоэла Мэддена. Это произошло весной 2014 года, а уже 5 января 2015 года пара поженилась. В одном из интервью Диас рассказывала, что сразу поняла, что Бенджи - "тот самый". "Ты просто знаешь, когда ты знаешь. Типа: "Ты мой будущий муж". Очень важно найти того, кто находится на том же жизненном этапе, что и ты. Правильное время решает все", - объяснила актриса.

Бенджи тоже не раз тепло отзывался о своей супруге. Так, публично поздравляя любимую с днем рождения, Мэдден назвал ее своей королевой и сказал, что считает себя счастливчиком. В декабре 2019 года у пары благодаря суррогатной матери родилась дочь Раддикс.

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