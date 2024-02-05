Сара Джессика Паркер и ее муж Мэтью Бродерик играют на лондонской сцене

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, Сара Джессика Паркер дебютирует в лондонском Вест-Энде вместе со своим мужем Мэтью Бродериком - в пьесе, где они изображают три проблемные пары.

Это может показаться вызовом для пары мужа и жены, но Паркер и Бродерик рассказали Reuters, что им понравилось играть вместе в комедии Нила Саймона Plaza Suite.

"Я считаю, что работать вместе очень легко... Она так хороша, что это помогает", - сказал Бродерик после гала-представления в воскресенье вечером, на котором присутствовали актеры Мартин Фриман и Мариша Уоллес вместе с другими знаменитостями.

Спектакль Plaza Suite должен был открыться в Нью-Йорке весной 2020 года, но занавес опустился, когда разразилась пандемия COVID. Он открылся в 2022 году и теперь переехал в лондонский театр "Савой".

Оба актера не новички на сцене. Паркер дебютировала на Бродвее в возрасте 11 лет. Звезда "Выходного дня Ферриса Бьюллера" Бродерик имеет две премии "Тони" и в последний раз выступал в Лондоне в 2019 году.

Спектакль, премьера которого состоялась в этом месяце и который получил неоднозначные отзывы, продлится до 13 апреля.

На вопрос, каково это - привезти спектакль в Лондон, Паркер сказала: "Пока все в порядке... Это было действительно прекрасно, это было весело. И мы оба были очень тронуты приемом публики. Они были такими энергичными и восторженными, что это было действительно замечательно".

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