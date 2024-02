Известная британская певица развелась с мужем и закрутила новый роман

Британская певица Элли Голдинг, известная своим хитом "Love Me Like You Do", рассталась с мужем, арт-дилером Каспаром Джоплингом, после четырех лет брака.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, артистка сделала соответствующее заявление в своем фотоблоге. Элли не стала раскрывать лишних подробностей, однако отметила, что их отношения с экс-избранником закончились на дружеской ноте, поскольку они продолжают воспитывать общего сына Артура, которому в мае этого года исполнится три года.

"В связи с последними событиями, я чувствую, что нет другого варианта, как сообщить вам, что мы с Каспаром разошлись некоторое время назад. Мы остаемся ближайшими друзьями и будем воспитывать сына, искренне заботясь о его интересах. Мы решили сохранять конфиденциальность нашей семьи. Заранее благодарим людей за уважение к нашему решению. Так что в дальнейшем мы не будем давать никаких комментариев по этому поводу", - рассказала Элли.

В свою очередь, Каспар также решил расставить все точки над "i" и прокомментировал ситуацию, чтобы в дальнейшем избежать любых сплетен.

"Я очень надеюсь, что после этого заявления удастся избежать любых спекуляций в СМИ. Мы с Элли решили разойтись. Наши ближайшие родственники и друзья уже знали об этом, но мы решили сделать все возможное, чтобы сохранить это в тайне от других. Мы с Элли остаемся самыми близкими друзьями и, что самое важное, родителями лучшего малыша в мире - Артура", - написал экс-муж артистки.

К слову, незадолго до признания Элли Голдинг уже застукали за пылкими поцелуями и объятиями с другим мужчиной, инструктором по серфингу Армандо Пересом. Парочка отдыхала на одном из пляжей Коста-Рики.