Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024 в Баку продлили на один день

Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024 продлили на один день, сообщает Day.Az со ссылкой на официальную страницу мероприятия в Instagram.

"Мы продлеваем DREAM FEST на один день. Новая дата открытия фестиваля - 23 июля, до встречи!", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее сообщалось, что Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024 состоится 24-28 июля. Фестиваль пройдет в Баку на живописном побережье курортного городка Sea Breeze Resort.

Напомним, что во время музыкального фестиваля ZHARA FEST в Дубае, организатор и инициатор события - народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) сделал официальное заявление о запуске фестиваля нового международного уровня DREAM FEST 2024.

DREAM FEST - это атмосфера легендарного фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширится до мирового масштаба: Россия, Азербайджан, Грузия, Турция и т.д. Зрителей ждут невероятные шоу и выступления 250 артистов.

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