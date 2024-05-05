Меган Фокс удивила фанатов кардинально новым имиджем

Голливудская актриса Меган Фокс удивила поклонников кардинально новым имиджем. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

37-летняя Меган Фокс сделала каре и перекрасилась в брюнетку. Актриса была запечатлена в черном кардигане. Знаменитость сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.

Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что после этого актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда, а также съехала от него. В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Однако в марте 2024 года актриса заявила, что расторгла помолвку с возлюбленным.

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