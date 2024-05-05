Меган Фокс удивила фанатов кардинально новым имиджем
Голливудская актриса Меган Фокс удивила поклонников кардинально новым имиджем. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
37-летняя Меган Фокс сделала каре и перекрасилась в брюнетку. Актриса была запечатлена в черном кардигане. Знаменитость сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.
Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что после этого актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда, а также съехала от него. В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Однако в марте 2024 года актриса заявила, что расторгла помолвку с возлюбленным.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре