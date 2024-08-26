https://news.day.az/showbiz/1684281.html Бурак Озчивит начал съемки в новых «Елках»
Бурак Озчивит начал съемки в новых «Елках»
Турецкий актер, звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит начал съемки в новой части новогодней комедии "Елки". Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сейчас актер находится в Татарстане. По информации канала, Озчивит уже снялся в нескольких сценах нового фильма вместе с Рузилем Минекаевым - звездой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
На съемочную площадку в Альметьевске Озчивит, рассказали инсайдеры, прилетел 24 августа, отснялся и поехал смотреть Казань. Предположительно, актер пробудет в России еще три дня.
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