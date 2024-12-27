Возлюбленную Лиама Пейна захотели допросить

Девушку певца Лиама Пейна Кейт Кэссиди, которая была с солистом One Direction в последние дни, вызвала на допрос аргентинская полиция. Об этом сообщает издание The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что пара отправилась в Аргентину в отпуск, но за два дня до трагедии она улетела домой. Как сообщает источник, сама девушка заявила о готовности помочь правоохранительным органам.

"Она действительно хочет помочь, чтобы виновные предстали перед судом. И ради этого она готова отвечать на неудобные вопросы. Ее до сих пор преследует произошедшее. Она готова сотрудничать", - сказал собеседник издания.

На данный момент Кэссиди не находится под следствием, и в ее адрес не было выдвинуто никаких обвинений. Однако местные власти надеются, что она сможет пролить свет на то, что произошло с Лиамом.