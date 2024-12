https://news.day.az/showbiz/1718980.html

Возлюбленную Лиама Пейна захотели допросить

Девушку певца Лиама Пейна Кейт Кэссиди, которая была с солистом One Direction в последние дни, вызвала на допрос аргентинская полиция. Об этом сообщает издание The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Известно, что пара отправилась в Аргентину в отпуск, но за два дня до трагедии она улетела домой.