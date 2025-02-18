Джинни из «Гарри Поттера» раскрыла, какие сцены разочаровали ее в фильмах

Актриса Бонни Райт раскрыла, какие сцены разочаровали ее в фильмах о волшебнике Гарри Поттере. Ее цитирует The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

34-летняя Райт сыграла Джинни Уизли, сестру главных героев-близнецов и одну из учениц школы чародейства и волшебства.

По словам актрисы, ее разочаровало и расстроило, что роль Джинни была сокращена и некоторые стороны характера персонажа не удалось раскрыть.

"Думаю, это заставило меня почувствовать некоторую тревогу или просто разочарование. Но в этих сценариях не было места большим изменениям, они прошли через миллион руководителей", - сказала актриса.

Сейчас, добавила Райт, она не принимает это так близко к сердцу, но в детстве думала, что зрители сочтут ее героиню плохо сыгранной.

"Позже я поняла, что на самом деле мне не дали хорошо сыграть ее. Так что на самом деле это была не моя вина", - говорит она.