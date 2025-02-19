Раскрыта стоимость первого общего особняка Селены Гомес и Бенни Бланко

Актриса и певица Селена Гомес и ее жених, музыкальный продюсер Бенни Бланко, приобрели свой первый совместный особняк стоимостью в $35 миллионов. Об этом сообщает издание TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, в декабре прошлого года Селена Гомес и Бенни Бланко вложились в покупку роскошного дома в испанском стиле в Беверли-Хиллз. Влюбленные купили особняк с семью спальнями, двенадцатью ванными комнатами, библиотекой и большой винтовой лестницей. На территории также есть оранжерея, фитнес-центр и бассейн. До этого владельцем недвижимости был известный голливудский режиссер, имя которого не раскрывается.

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Она выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с кольцом, которое ей подарил возлюбленный. Его украшает массивный бриллиант в огранке "маркиз".

В декабре 2023 года Селена Гомес сообщила, что встречается с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица показала фото, на которых позировала вместе с бойфрендом.