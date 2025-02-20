https://news.day.az/showbiz/1731538.html Китайский мультфильм стал самым кассовым в истории Китайский мультфильм "Нэчжа побеждает Царя драконов" стал самым кассовым в истории. Об этом сообщает портал Kinobusiness со ссылкой на данные бокс-офисов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Хитовый проект стартовал в мировом прокате (без США и многих других стран) 29 января.
Китайский мультфильм стал самым кассовым в истории
Китайский мультфильм "Нэчжа побеждает Царя драконов" стал самым кассовым в истории. Об этом сообщает портал Kinobusiness со ссылкой на данные бокс-офисов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Хитовый проект стартовал в мировом прокате (без США и многих других стран) 29 января. За две недели картина установила сразу несколько кассовых рекордов, заработав больше 1,7 миллиарда долларов, обогнав по сборам "Головоломку 2", которая получила в прокате 1,68 миллиарда долларов.
Он также стал первым неголливудским мультфильмом в истории, получившим статус самого кассового в мире.
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