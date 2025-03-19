Возлюбленная Касселя показала редкое фото с новорожденным сыном

Молодая возлюбленная актера Венсана Касселя, Нара Баптиста, снялась с новорожденным сыном. Манекенщица опубликовала фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

28-летняя Нара Баптиста показала снимки, сделанные во время ее отдыха с Венсаном Касселем и ребенком в Куршевеле. На одном из кадров модель была запечатлена с новорожденным сыном на вертолетной площадке на фоне гор. Манекенщица стояла в черной кожаной куртке, широких брюках, ботинках и солнцезащитных очках. Ребенок был одет в бежевый плюшевый комбинезон. Лицо мальчика было скрыто.

С октября 2023 года 58-летний Венсан Кассель встречается с бразильской моделью Нарой Баптистой. В сентябре 2024-го возлюбленная актера объявила в личном блоге о беременности. В январе у влюбленных родился сын. Мальчику дали имя Каэтано.