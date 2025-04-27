https://news.day.az/showbiz/1748180.html Турецкий певец Таркан не смог сдержать слез во время концерта - ВИДЕО Известный турецкий певец Таркан не смог сдержать слез во время первого концерта после смерти своей матери. Как передает Day.Az, ранее поп-звезда решил продолжить свое европейское турне после кончины своей 68-летней матери Неше Теветоглу.
Турецкий певец Таркан не смог сдержать слез во время концерта - ВИДЕО
Известный турецкий певец Таркан не смог сдержать слез во время первого концерта после смерти своей матери.
Как передает Day.Az, ранее поп-звезда решил продолжить свое европейское турне после кончины своей 68-летней матери Неше Теветоглу.
Так, во время исполнения песни Uzun İnce Bir Yoldayım ("Я на длинной узкой дороге") в немецком Штутгарте на фоне проецируемой на экране фотографии матери певец не смог сдержать эмоций и расплакался.
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