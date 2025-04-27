Турецкий певец Таркан не смог сдержать слез во время концерта

Известный турецкий певец Таркан не смог сдержать слез во время первого концерта после смерти своей матери.

Как передает Day.Az, ранее поп-звезда решил продолжить свое европейское турне после кончины своей 68-летней матери Неше Теветоглу.

Так, во время исполнения песни Uzun İnce Bir Yoldayım ("Я на длинной узкой дороге") в немецком Штутгарте на фоне проецируемой на экране фотографии матери певец не смог сдержать эмоций и расплакался.