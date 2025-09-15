Принц Гарри отверг обвинения в чрезмерной откровенности

Принц Гарри заявил, что не выносил сор из избы в своей автобиографии.

Как передает Day.Az, его слова приводит издание The Guardian.

"Не думаю, что я вынес сор из избы. Это было тяжелое послание, но я сделал его наилучшим образом. Моя совесть чиста", - подчеркнул отпрыск королевской семьи Великобритании.

Интервью британским журналистам принц Гарри дал во время поездки на Украину, где он реализует программу спортивной реабилитации Invictus для ставших инвалидами из-за боевых действий бойцов ВСУ. За время общения с репортерами он рассказал им, что не любит позировать для постановочных фотографий и ездить на велосипеде, но любит заниматься боксом, чтобы справиться со стрессом. Журналисты отметили, что принц нечасто говорит об отце, короле Карле III, оставляя эту тему в рамках личного. При этом, по их наблюдениям, он хотел бы проводить больше времени в Великобритании и чаще контактировать с родителем.

"Я всегда любил Великобританию и всегда буду любить Великобританию", - подчеркнул принц.

По его словам, вопреки созданному СМИ образу, он не является несчастным человеком и доволен своей жизнью.