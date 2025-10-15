https://news.day.az/showbiz/1788193.html Джаред Лето спровоцировал слухи о новом романе Голливудский актер Джаред Лето спровоцировал слухи о романе с моделью и артисткой Софией Бутеллой. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail. Папарацци засняли Джареда Лета и Софию Брутеллу 13 октября, когда они гуляли по побережью Малибу.
Папарацци засняли Джареда Лета и Софию Брутеллу 13 октября, когда они гуляли по побережью Малибу. На снимках 53-летний актер обнимал 43-летнюю модель и держал ее за руку. Знаменитости были одеты в спортивную одежду. Лето добавил к образу солнцезащитные очки, а его спутница предпочла панаму.
В июне издание AirMail опубликовало материал под названием "Культ Лето", в котором ряд женщин обвинили актера и певца Джареда Лето в домогательствах.
