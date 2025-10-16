Названа причина смерти Дайан Китон

Американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии. Об этом пишет журнал People со ссылкой на заявление семьи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что состояние артистки "внезапно ухудшилось", ее смерть стала неожиданностью.

До этого стало известно, что наследникам музы Вуди Аллена может достаться порядка 100 миллионов долларов. Такое внушительное состояние Китон заработала не только благодаря актерским гонорарам, но и инвестициям в недвижимость.

Китон ушла 11 октября в возрасте 79 лет. Она прославилась благодаря роли в трилогии "Крестный отец" и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом - она снялась в восьми его фильмах.