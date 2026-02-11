Рианна спровоцировала слухи о помолвке с A$AP Rocky

Певица и предпринимательница Рианна дала повод для разговоров о возможной помолвке с рэпером A$AP Rocky.

Как передает Day.Az, соответствующие снимки были опубликованы изданием Daily Mail.

Папарацци заметили артистку во время похода за покупками в супермаркет Whole Foods в Лос-Анджелесе. Внимание фотографов привлекло кольцо на безымянном пальце Рианны, которое и стало причиной слухов о помолвке. На публике певица появилась в чёрном топе с высоким воротом, брюках в тон, кожаных сапогах и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в хвост, дополнив образ макияжем.

25 сентября Рианна объявила о рождении третьего ребёнка. Исполнительница разместила фотографию с новорождённой дочерью по имени Роки Айриш. Также у неё есть двое сыновей - RZA Ательстон Майерс и Риот Роуз Майерс.