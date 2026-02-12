В США скончалась звезда сериала «Бухта Доусона»

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по ведущей роли в сериале "Бухта Доусона", скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам жены актера Кимберли Ван Дер Бик, ее муж мирно скончался сегодня утром.

"Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Многое еще предстоит рассказать о его пожеланиях, любви к человечеству и святости времени. Эти дни настанут. А пока мы просим о мире и уединении, пока мы скорбим по нашему любимому мужу, отцу, сыну, брату и другу", - написала она в Instagram.

В ноябре 2024 года стало известно, что Ван Дер Бик борется с колоректальным раком - раком толстой или прямой кишки. Тогда актер рассказывал, что проходит лечение и, несмотря на пугающий диагноз, у него был повод для оптимизма.

Ван Дер Бик был женат на Кимберли Брук, от которой у него шестеро детей: дочери Оливия, Аннабель, Эмилия и Гвендолин, а также двое сыновей, Джошуа и Джеремия.