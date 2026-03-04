Стало известно, что связывает Анджелину Джоли и Луи Гарреля

Голливудская актриса Анджелина Джоли опровергла слухи о романе с артистом Луи Гаррелем.

Как передает Day.Az, по информации издания TMZ, источники из окружения актрисы подтвердили, что Джоли действительно ужинала с Луи Гаррелем, но между ними существуют лишь дружеские отношения. Также сообщается, что у актеров много общих знакомых.

Инсайдеры добавили, что с момента развода с Брэдом Питтом Анджелина не вступала в новые романтические отношения и сосредоточена на воспитании детей.

Слухи о возможном романе между актрисой и Гаррелем появились в конце января, когда издание The Playlist сообщило, что они начали отношения после съемок в фильме "Кутюр", в котором исполнили главные роли. Однако сами знаменитости не комментировали эти сплетни.