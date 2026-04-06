Четвертый сезон «Белого лотоса» посвятят теме славы

По словам режиссера сериала "Белый лотос" Майка Уайта, предстоящий четвертый сезона будет совсем другим по настроению.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, новый сезон станет "fun and funnier", то есть более веселым по сравнению с предыдущими. Майк Уайт объяснил, что прошлый сезон получился довольно тяжелым из-за духовных тем, а вот теперь история будет озорной и игривой.

Создатель сериала также раскрыл, что четвертый сезон будет посвящен теме славы: "Есть люди, которым достаточно любви от своего партнера, но есть и те, кому необходимо признание незнакомцев". Видимо, нас ждет некая издевка над тем, как устроен Голливуд.

Пока что полный каст нового сезона не объявляли, однако многие известные имена, которые примут участие в проекте, уже были раскрыты. Например, в январе стало известно, что к сериалу присоединилась Хелена Бонем Картер. После выходили новости, что Сандра Бернхард, Эри Грейнер, Венсан Кассель и Макс Гринфилд также сыграют в предстоящем сезоне.

Локация съемок тоже уже известна - выбор пал на лазурный берег Франции, а некоторые события будут снимать и в самом Париже. Одним из объявленых мест является отель Шато де ла Мессардьер (Сен-Тропе). Сериал уже снимали на Гавайях, в Италии и в Тайланде.

Напомним, что что "Белый лотос" вышел на HBO в 2021 году. И сейчас поклонники находятся в ожидании четвертого сезона, дата которого пока что не раскрывается.