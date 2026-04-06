Звезда «Гарри Поттера» объявила о второй беременности

Актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в "Гарри Поттере", во второй раз станет мамой.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

35-летняя Бонни опубликовала фото, на котором ее двухлетний сын Элио целует ее округлившийся живот. На снимке актриса запечатлена в белой футболке и брюках, сидя на диване. Под фото знаменитость поделилась радостной новостью: она и ее партнер Эндрю Лококо ждут второго ребенка.

"Два малыша у меня на коленях. Наш второй маленький земной ребенок присоединится к нам этой осенью!" - написала она.