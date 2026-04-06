Звезда «Зачарованных» показала, как повзрослели ее дети

Актриса Алисса Милано опубликовала в Instagram редкое фото с мужем и детьми. Звезда сериала "Зачарованные" показала, как повзрослели ее сын и дочь. Артистка снялась с семьей на праздновании католической Пасхи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Слишком быстро выросли. Всем счастливой Пасхи. Люблю", - написала она.

С 2009 года Милано замужем за спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Их сыну Майло 14 лет, а дочери Элизабелле 11 лет.

Звезда признавалась, что забеременела в 2009 году, но не смогла выносить ребенка. Актриса перенесла выкидыш и тяжело это переживала. По словам знаменитости, супругу тоже было нелегко, но он быстрее пришел в себя и окружил ее поддержкой, заботой и вниманием, что помогло справиться с сильным стрессом.

В 2019 году Милано рассказала в подкасте "Sorry Not Sorry", что сделала два аборта. Оба раза звезда "Зачарованных" прервала беременность во время отношений с актером Скоттом Вольфом, с которым была помолвлена. Она признавалась, что в тот момент не была готова стать матерью и ее избранник тоже не хотел детей.