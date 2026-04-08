Звезда «Друзей» заявила, что ее считали «лишней» на съемках

Звезда "Друзей", актриса Лиза Кудроу, заявила, что ее считали "лишней" на съемках.

"Никому не было дела до меня. Некоторые сотрудники моего актерского агентства просто называли меня "шестым другом", - рассказала Кудроу.

Актриса также отметила разницу между своим характером и героини.

"Поначалу Фиби была очень-очень далека от меня. Приходилось прилагать много усилий, чтобы оправдать то, что она говорила и делала: это было весело. За десять лет во мне немного проявились ее черты характера", - добавила она.